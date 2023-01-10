Уроженец Воронежа возглавил управление ФСБ по Саратовской области

У саратовских контрразведчиков теперь новый начальник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратовском региональном управлении ФСБ произошла смена руководства. Ведомство возглавил уроженец Воронежа полковник Сергей Уйманов. На этом посту он сменил Олега Боломожнова, которого перевели на работу в другой регион. Перестановка произошла по Указу Президента от 31 декабря 2022 года.

Сергей Уйманов в контрразведке работает с 1998 года. Ранее был первым заместителем двух региональных управлений ФСБ: Воронежского – с 2014-го по август 2020-го и Свердловского – с последнего летнего месяца 2020-го до настоящего момента.

Напомним, в октябре 2022 года сменился руководитель управления ФСБ по Воронежской области. Им стал Сергей Лешин.