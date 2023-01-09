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НовостиПроисшествия9 января 2023 18:25

Под Воронежем девушка без прав устроила ДТП, в котором погиб подросток

Авария случилась в рождественскую ночь
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Рождественская ночь не обошлась в Воронежской области без происшествий. В Таловском районе 7 января около 3.40 произошла смертельная авария, в которой погиб 16-летний подросток.

На автодороге "Синявка - поселок Новогольский-2" автомобиль Lifan вылетел с трассы и врезался в дерево. За рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, по предварительным данным, она не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. 16-летний пассажир автомобиля погиб на месте.

Известно, что у нарушительницы не было водительских прав. В обстоятельствах аварии вместе с сотрудниками ГИБДД сейчас разбираются следователи.