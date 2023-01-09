Воронежцам расскажут об участии женщин в Гражданской и Великой Отечественной войнах

13 января в краеведческом музее в рамках празднования 80-летия разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы откроется выставка «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда». Ее организует историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».

- Материалы выставки рассказывают о деятельности женщин в различных сферах жизни в начале XX века и первые десятилетия советской власти, об участии женщин в Гражданской и Великой Отечественной войнах, об их боевых и трудовых подвигах. Экспозиция представит документы, фотографии, награды, письма с фронта врачей и сестер милосердия Первой мировой и Гражданской войн, а также участниц Великой Отечественной войны. Отдельный раздел выставочной экспозиции посвящен участию женщин в восстановлении разрушенного войной городского хозяйства, развитию «черкасовского движения», - отметили в краеведческом музее.

Выставка продлится до 14 апреля.