Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 15:24

Воронежские следователи проверят, из-за чего остались без отопления в 20-градусный мороз жителях двух улиц

Остыли батареи в домах на Артамонова и Среднемосковской
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о том, что жильцы остались без отопления в 20-градусные морозы. Остыли батареи в домах на улица Артамонова и Среднемосковской, по сообщениям жильцов, температура в жилых помещениях опустилась ниже нормы..

- Следователи начали доследственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.