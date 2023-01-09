Воронежские следователи проверят, из-за чего остались без отопления в 20-градусный мороз жителях двух улиц

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о том, что жильцы остались без отопления в 20-градусные морозы. Остыли батареи в домах на улица Артамонова и Среднемосковской, по сообщениям жильцов, температура в жилых помещениях опустилась ниже нормы..

- Следователи начали доследственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.