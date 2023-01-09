Воронежец сдал в ломбард взятую в аренду музыкальную аппаратуру

34-летний житель Воронежа хотел заработать на сдаче в аренду музыкального оборудования, а в итоге лишился аппаратуры. Хозяин техники разместил в интернете объявление, через некоторое время ему позвонил мужчина, захотевший воспользоваться данной услугой. При личной встрече арендатор внес плату за сутки использования товара и заверил владельца, что на следующий день вернет устройство. Однако хозяин аппаратуры так ее больше и не увидел, потому что взявший ее в аренду на связь больше не вышел. Воронежец оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Под подозрение у полицейских попал ранее судимый за совершение аналогичного преступления 44-летний воронежец. Задержанный признался, что сдал арендованную технику в ломбард, а деньги потратил. У него обнаружили залоговый билет, теперь правоохранители устанавливают местонахождение похищенного имущества. За мошенничество фигуранту грозит до пяти лет заключения.