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НовостиЗвезды9 января 2023 14:48

Воронежцам споют обрядовые песни нашего края

Лекцию-концерт можно бесплатно посетить в "Никитинке"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 января в библиотеке имени Никитина пройдет лекция-концерт «Счастье есть». Ее прочитает профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева, а поможет ей песнями фольклорный ансамбль «Воля», чьим худруком является Галина Яковлевна.

Вместе с учениками она представит народные песни Воронежско-Белгородского пограничья, а также расскажет притчи и обряды нашей области. Ансамбль исполнит кластерные, протяжные хороводные, обрядовые плясовые песни.

Лекция-концерт «Счастье есть» состоится 14 января в 15.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+