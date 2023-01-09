Воронежцам споют обрядовые песни нашего края

14 января в библиотеке имени Никитина пройдет лекция-концерт «Счастье есть». Ее прочитает профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева, а поможет ей песнями фольклорный ансамбль «Воля», чьим худруком является Галина Яковлевна.

Вместе с учениками она представит народные песни Воронежско-Белгородского пограничья, а также расскажет притчи и обряды нашей области. Ансамбль исполнит кластерные, протяжные хороводные, обрядовые плясовые песни.

Лекция-концерт «Счастье есть» состоится 14 января в 15.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+