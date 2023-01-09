В Воронеже спасатели в новогодние праздники обнаружили за закрытыми дверями четыре трупа

Четырех пенсионеров после вскрытия дверей спасти не удалось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новогодние праздники воронежским спасателям, как всегда, пришлось достаточно напряженно работать.

- В двух случаях быстрые выезды наших специалистов на звонки соседей или родственников обернулись двумя спасенными жизнями, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Воронежа. - Женщину на улице Богдана Хмельницкого и мужчину на улице 202 Стрелковой дивизии после вскрытия дверей обнаружили лежащими на полу. К счастью, они были живы, их передали врачам скорой. А вот 1, 2, 3 и 5 января четырех пожилых людей спасти не удалось. Соседи забили тревогу из-за того, что давно их не видели. Видимо, пенсионерам внезапно стало плохо, и они не успели даже позвонить в скорую. Всего на помощь упавшим пожилым людям наши сотрудники выезжали 79 раз.

- Были ли какие-то необычные вызовы?

- 2 января позвонили родители 9-летней девочки. Они не могли снять с уха девочки сережку. Были два случая, когда пальцы опухли, и люди не могли снять кольца.

- Приходилось ли помогать животным?

- Да, было два ЧП 3 января. Одна собака забралась в подвал, ей не удалось помочь, она была очень агрессивной. Другая упала в канализационный колодец. Ее вытащили. А колодец закрыли деревянным щитом.