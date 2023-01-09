В Воронеже Крещенская ночь будет не очень морозной

Крещенская погода, скорее всего, будет близка к идеальной, в легкий морозец окунаться в прорубь поприятнее, чем в сильный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали предварительный прогноз погоды на Крещенскую ночь.

- Стоящие сейчас над территорией нашей области морозы к ночи на 19 января должны отступить. Холодный арктический антициклон понемногу уходит в юго-восточном направлении – в сторону Казахстана. Точный прогноз будет известен чуть позже, но, по предварительным данным, температура во время традиционных купаний будет в районе -5…-10 градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Что же касается ближайшей недели, то в ночь на вторник, 10 января, при переменной облачности метеорологи обещают -17 градусов. Днем порой будет появляться солнце. Температура поднимется до -12.

В среду, 11 января, ночью столбик термометра опустится до -18, на луну будут набегать тучи. Днем потеплеет до -11. И снова солнце будет показываться из-за облаков.

В ночь на четверг, 12 января, снова переменная облачность теперь при -14 градусов. Днем температура повысится до -8. И опять будет солнечно.

А вот в пятницу, 13 января, ночью пойдет небольшой снег при -8 градусов. Продолжится он и днем. При этом потеплеет до -5.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже на Крещение откроют 9 оборудованных купелей