В Воронеже перекрыли дорогу не к Чижовскому, а к Шиловскому плацдарму

Фото историка Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Воронежцы обнаружили ошибку в сообщении воронежского Следственного управления СК о проверке по факту заявления жителя города о перекрытой дороге к братской могиле воинов ВОВ и мемориалу на территории города. Напомним, поводом к проведению расследования стало обращение гражданина, в котором он рассказал о якобы закрытом свободном доступе к Чижовскому плацдарму. Эта новость, размещенная на страницах воронежских СМИ, вызвала у читателей недоумение. Дело в том, что Чижовский плацдарм расположен на одной из магистральных улиц города – улице 20-летия Октября – по которой ежедневно проходит поток машин, и подъезд к памятнику свободен.

Ошибку обнаружила местный краевед Ирины Лысикова, которая нашла исходный текст письма воронежца в СК. В жалобе говорится о перекрытой сотрудниками ЧОПа дороге «к мемориалу на территории недостроенной (а ныне разрушенной – авт.) АЭС».

- В районе недостроеной АЭС находится Шиловский плацдарм, а не Чижовский, – написала Ирина в комментарии под сообщением Информационного центра СК России в соцсети «Вконтакте».

В воронежском СУСКе на замечание краеведа ответили, что точное место выяснят в ходе начатой ведомством проверки.