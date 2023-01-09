Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже за каникулы посетили 266 тысяч человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В течение новогодних каникул площадь Ленина в Воронеже посетили 266 тысяч воронежцев и гостей города. Об этом рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. Для сравнения – год назад на главной площадке праздника побывали 183 тысячи посетителей.

По данным мэрии, праздники прошли без нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Были лиши небольшие неприятности в виде потерянных отдыхающими горожанами телефона и банковской карты. Но и их удалось оперативно вернуть владельцам. При этом ни одного случая вандализма на площади не зарегистрировали.

- Площадь останется украшенной до 19 января, торговля, а также ставшие очень востребованными аттракционы – горка и качели-лодочки – будут работать с 10 до 22 часов, а иллюминация будет включаться с 16 до 22 часов, - напомнил Вадим Кстенин.