Житель Воронежской области купил у мошенников виртуальные газ и нефть за 2,1 млн рублей

Мошенники продолжают работать даже в праздники. За 8 января в полицию записали два заявления на действия дистанционных аферистов. Ущерб потерпевших в общей сложности составил более двух миллионов рублей.

44-летний житель села Старая Меловая Петропавловского района, играя в онлайн-игру, перешел на рекламируемый сайт о гарантированном заработке на бирже. Соблазнился обещаниями прибыли, установил приложение и в течение месяца небольшими суммами пополнял свой виртуальный счет, якобы приобретая газ, нефть, золото и платину. Когда у мужчины закончились собственные сбережения, он по совету 43-летней супруги взял кредит и тоже пустил его на «покупку» ресурсов на бирже. В начале января он решил вывести заработанные средства с инвестиционной платформы, но не смог этого сделать. Таким образом, он лишился 2,1 млн рублей.