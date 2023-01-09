Воронежский аэропорт останется закрытым до 14 января

Росавиация снова продлила запрет на полеты в приграничных к ДНР и ЛНР регионах. На этот раз до 14 января. Вместе с воронежским аэропортом закрытыми останутся воздушные вокзалы 10 областей: Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Желающим путешествовать посоветовали воспользоваться аэропортами городов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, в первый раз запрет на полеты ввели 24 февраля 2022 года в связи с началом СВО.