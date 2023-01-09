В Роспотребнадзоре дали разъяснения по жалобам воронежцев на размещение антенн и вышек сотовой связи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что регулярно получают от граждан жалобы на размещение радиовышек и антенн сотовой связи. Люди опасаются, что такое соседство с источниками электромагнитного излучения навредит их здоровью. В связи с этим в ведомстве дали разъяснения.

- В соответствии с новыми санитарными нормами, правообладателем радиоэлектронных средств (РЭС) сотовой связи должна разрабатываться только проектная документация на условия их размещения. Других требований по согласованию ввода в эксплуатацию оборудования органами Роспотребнадзора не предусмотрено.

В то же время в ведомстве сообщили, что осуществляют надзор за организациями, предоставляющими услуги сотовой связи, в том и числе за размещением базовых станций сотовой связи, расположенных на уже существующих опорах и строениях в соответствии с санитарным законодательством. При этом эксперты рассчитывают зону ограничения застройки, направление и угол размещения антенны по отношению к линии горизонта и жилым домам.

К эксплуатации допускаются только имеющее соответствующее заключение оборудование.

На жалобы жителей многоэтажек в Роспотребнадзоре добавили, что размещение базовых станций на существующих постройках, в том числе на крышах жилых зданий закон не запрещает.

- При отсутствии на территориях высоких зданий базовые станции могут устанавливаться и на специальных мачтах высотой от 25 до 45 м, или на существующих трубах котельных, радио- и телевизионных башнях, - добавили в управлении.

Разрешение на размещение антенной опоры на земельном участке выдают в местной администрации.