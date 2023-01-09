Житель Воронежской области на Рождество чуть не зарезал собутыльника

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Хохольском районе Воронежской области полиция разбирается в обстоятельствах уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя, который в ходе рождественского застолья распивал спиртные напитки с 27-летним приятелем. Мужчины поссорились и вышли выяснять обстоятельства на улицу. При этом подозреваемый взял с собой со стола кухонный нож.

- В ходе ссоры мужчина нанес им оппоненту удар в область грудной клетки, после чего скрылся, - рассказали в ГУ МВД по области.

Потерпевшего доставили в больницу друзья. Откуда медики сообщили в полицию о криминальном характере полученной травмы.

Подозреваемого оперативно задержали, он признался в преступлении и рассказал, что нож выбросил в лесополосе. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.