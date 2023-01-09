В ДТП под Воронежем пострадали три жителя Липецкой области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье, 8 января, около 12.45 в Новоусманском районе на 24 км автодороги «М-4 «Дон»-М. Приваловка – граница Липецкой области» столкнулись «Рено Дастер» под управлением 65-летнего жителя Липецкой области и «Киа Рио» под управлением 46-летнего жителя того же региона. По предварительным данным полиции, водитель «Рено» на справился с управлением и зацепил обочину, из-за чего машину отбросило на «Киа Рио», который после удара вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель «Киа Рио» и двое его пассажиров, 22 и 18 лет, жители Липецкой области. Все они оказались в больнице.

По факту аварии проводится поверка.