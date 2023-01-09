В Воронежской области продлили штормовое предупреждение по морозам

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские спасатели предупредили о том, что аномальные морозы сохранятся в регионе и на первой рабочей неделе года. В период с 11 января среднесуточная температура воздуха будет на 9-14 градусов ниже климатической нормы.

ГУ МЧС по области просит воронежцев быть внимательными и осторожными, а также учитывать прогноз в повседневной жизнедеятельности.

Ранее спасатели предупреждали жителей региона о риске возникновения бытовых пожаров в связи с использованием электрических обогревателей.