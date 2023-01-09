42% воронежцев видят во сне работу

Сны о работе чаще видят женщины Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Согласно опросу, проведенному экспертами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 42% воронежцев по ночам видят сны о работе. Причем особенно часто такие сюжеты являются молодым сотрудникам в возрасте до 24 лет. Таких среди участников опроса оказалось 56%.

Продолжают трудиться и во сне 54% женщин и 35% мужчин из числа респондентов. Особенно неприятно, что порой это бывают настоящие кошмары, особенно, когда на работе аврал.

Примечательно, что количество снов о работе обратно пропорционально уровню зарплаты: работать во сне продолжают 49% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 42% среди сотрудников с зарплатой от 80 тысяч. Последних, по их словам, посещают приятные сны: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».