Воронежский «Факел» во время перерыва в чемпионате будет тренироваться в Турции

Стала известна программа сборов «Факела» в перерыве чемпионата Премьер-лиги.

10 января наша команда выйдет из отпуска, соберется в Москве. В столице 11 января футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. 12 января «Факел» улетит в Турцию, где пройдут три сбора.

Первый с 12 по 24 января, «Факел» проведет в Белек. Второй и третий –запланированы в Ларе. Там команда будет тренироваться с 28 января по 23 февраля.

На первом сборе команда отыграет два товарищеских матча, на втором – четыре, на третьем – три. Ориентировочные даты игр – 19, 24 и 30 января, 3, 8, 14, 18 и 23 февраля.