После ДТП на воронежской трассе в больницу попали двое взрослых и ребенок

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье, 8 января, в Подгоренском районе на дороге столкнулись «Киа Рио» и «Форд Фокус». Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка неравнозначных дорог, сообщили в ГУ МВД по региону.

31-летний житель Белгородской области на «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество «Форду». В результате столкновения пострадали 38-летний водитель второго автомобиля, его 34-летняя пассажирка, а также 11-летний мальчик из «Киа». Всех доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП в рамках проверки выясняют сотрудники полиции.