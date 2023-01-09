Пожар с двумя погибшими произошел в Эртиле Воронежской области

В районном центре Воронежской области Эртиль вечером 8 января вспыхнул частный жилой дом на улице Целинная. В помещении загорелись вещи на площади в 2 квадратных метра. Из поврежденной огнем постройки вынесли тела двух мужчин – 64 и 68 лет. Предположительно, причиной ЧП стало курение в постели.

В тот же день, но утром, на пожаре погиб еще один мужчина. Трагедия произошла на улице Владимира Невского в Воронеже.

Ранее спасатели напоминали воронежцам о риске возникновения бытовых пожаров из-за использования электрических обогревателей в морозную погоду.