В Воронеже на пожаре погиб человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Около четырех часов утра 8 января в одной из квартир многоэтажного дома на улице Владимира Невского в Воронеже возник пожар. На вызов выехали 10 спасателей и три машины.

Выяснилось, что в трехкомнатной квартире в одном из помещений загорелись вещи на площади 5 квадратных метров. На месте пожара обнаружили труп мужчины.

К счастью, огонь не распространился на соседние квартиры. Пожар удалось потушить в течение нескольких минут.

Причины ЧП предстоит выяснить экспертам.