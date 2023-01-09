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НовостиПроисшествия9 января 2023 6:21

В Воронеже на пожаре погиб человек

Труп обнаружили в сгоревшей квартире на улице Владимира Невского
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Около четырех часов утра 8 января в одной из квартир многоэтажного дома на улице Владимира Невского в Воронеже возник пожар. На вызов выехали 10 спасателей и три машины.

Выяснилось, что в трехкомнатной квартире в одном из помещений загорелись вещи на площади 5 квадратных метров. На месте пожара обнаружили труп мужчины.

К счастью, огонь не распространился на соседние квартиры. Пожар удалось потушить в течение нескольких минут.

Причины ЧП предстоит выяснить экспертам.