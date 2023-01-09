В воскресенье помощь пожарных потребовалась для тушения четырех машин в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В последний день новогодних каникул в Воронежской области горело четыре машины.

Первый вызов поступил в пять часов утра на улицу Тимирязева, к дому № 27а, где вспыхнул автомобиль «Toyota RAV4». Огонь полностью уничтожил машину в считанные минуты.

В 07:41 в тот же день пожар возник в селе Семено-Александровка Бобровского района. Здесь загорелся «ВАЗ-2110». Спасти машину также не удалось.

Около 15:38 на улице Совхозная села Новая Усмань задымился моторный отсек автомобиля «Toyota Estima». Пожар ликвидировали в 15:44 с привлечением четырех сотрудников МЧС и одной машины. Огонь успел распространиться на площади 0,5 кв.м.

А в 15:22 помощь спасателей потребовалась в селе Никольское-2 Бобровского района для тушения автомобиля на улице Школьной. «ВАЗ-2114» попал в ДТП и загорелся после наезда на препятствие. В аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.