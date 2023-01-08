В Воронеже будут судить банду организаторов незаконных азартных игр

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали трое мужчин и женщина, организовавшие в Воронеже незаконные азартные игры. Их обвиняют в зависимости от роли каждого в совершении преступления по ч.2 ст. 171.2 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 8 января.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД региона. Следствие установило, что в апреле 2022 года 28-летний житель Воронежа вместе с 35-летним знакомым арендовали нежилое помещение на улице Героев Сибиряков. Затем установили в нем компьютеры с интернетом. В дальнейшем они привлекли к преступной деятельности ранее знакомую местную жительницу и двоих мужчин, выполнявших функции операторов игорного клуба.

В ходе обысков следователями СК при взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и МВД, в помещении были обнаружены и изъяты 13 компьютеров и средства связи, при помощи которых осуществлялась преступная деятельность. На предварительном следствии обвиняемые сознались в содеянном. В отношении второго организатора уголовное дело выделено в отдельное производство. Обвиняемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.