В Воронежской области назначили нового епископа Россошанской и Острогожской епархии

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Нового епископа назначили в Россошанской и Острогожской епархии. Владыку Дионисия представили 3 января священнослужителям и православным мирянам в Ильинском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на Епархиальный информационный отдел.

Епископ Дионисий поблагодарил митрополита Воронежского и Лискинского Сергия за оказанное доверие, а тот пожелал новому владыке долгих лет служения Церкви.

Владыка Дионисий (Павел Шумилин) был рожден 28 апреля 1979 года в городе Алексине Тульской области. После окончания школы, он закончил Тульский государственный технический университет и Московский государственный университет инженерной экологии. Затем, решив посвятить себя служению, в 2010 году заочно окончил Московскую духовную семинарию, а в 2017 году — Московскую духовную академию.