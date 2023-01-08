Коронавирусом в Воронежской области заболели еще 24 человека

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

По состоянию на 8 января за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 24 жителя региона. Госпитализация потребовалась 9 пациентам. Данными поделился федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии общее число случаев заражения ковидом составило 470 967. По счастью, летальных случаев за последние 24 часа не зафиксировано. Всего же жертвами опасной болезни с весны 2020 года стали 8 601 человек.

Между тем, за сутки выписали из стационаров и амбулаторного лечения 37 пациентов. Всего в регионе справился с болезнью 461 851 человек.