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НовостиПроисшествия8 января 2023 11:43

В столкновении двух грузовиков под Воронежем пострадал 51-летний мужчина

Авария произошла в Новоусманском районе
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения двух грузовых автомобилей ночью 8 января. Травмы получил один из водителей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, авария произошла примерно в 01.30 часов в Новоусманском районе на 542 километре автодороги М-4 «Дон». 51-летний воронежец на «Газели», двигаясь в сторону города Ростов-на-Дону, столкнулся со стоящим автомобилем «ДАФ» с прицепом, за рулем которого находился 45-летний житель Воронежской области.

Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

В результате водитель «Газели» получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.