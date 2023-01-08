В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю поменять колесо

Фото - ГУ МВД по региону

Поломка случилась прямо в Рождество, 7 января, в Воронеже. Днем на улице Обручева экипаж ДПС в составе капитана полиции Павла Рыжкова и младшего лейтенанта Дмитрия Каменева во время несения службы заметили Газель, с включенной аварийной сигнализацией.

Как пояснили в ГУ МВД региона, оказалось, что у машины было повреждено колесо. Водитель рассказал об этом полицейским и пожаловался, что нет у него инструментов, чтобы отремонтировать. По словам воронежца, никто из проезжающих мимо автомобилей не откликнулся на просьбу о помощи.

Фото - ГУ МВД по региону

Инспекторы незамедлительно оказали помощь: демонтировали колесо и отвезли на ближайший шиномонтаж. После этого помогли установить его на автомобиль.

Водитель выразил огромную благодарность инспекторам ДПС за их доброту, отзывчивость и возможность провести праздничный день в кругу семьи.