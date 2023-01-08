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НовостиПроисшествия8 января 2023 9:13

В воронежском селе «десятка» сбила 30-летнего мужчину

Он доставлен в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

ДТП произошло в селе Архиповка Россошанского района 7 января. 29-летний местный житель на «десятке» сбил сельчанина. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний мужчина шел вдоль проезжей части примерно в 18.30 у дома № 2 по улице Гагарина. В этот момент на него наехал автомобиль ВАЗ-21104. В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. По скорой он был доставлен в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.