В воронежском селе «десятка» сбила 30-летнего мужчину

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ДТП произошло в селе Архиповка Россошанского района 7 января. 29-летний местный житель на «десятке» сбил сельчанина. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний мужчина шел вдоль проезжей части примерно в 18.30 у дома № 2 по улице Гагарина. В этот момент на него наехал автомобиль ВАЗ-21104. В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. По скорой он был доставлен в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.