В Воронежской области три месяца разыскивают 46-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Лискинском районе ищут 46-летнего Андрея Дубровского. Родственники потеряли с ним связь 6 октября. Он ушел из дома в г. п. Старохворостанские и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» 7 января.

Рост пропавшего - 180 см. У Андрея нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-зеленой куртке и такого же цвета штанах, черных ботинках.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Дубровского, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.