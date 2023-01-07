В Воронежской области зафиксировали 6 заболеваний особо опасной лихорадкой

Лихорадку переносят мышевидные грызуны. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Санитарные врачи огласили тревожную статистику по заражениям опасной инфекцией - геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). За 2022 год в Воронежской области зарегистрировали шесть случаев заболеваний ГЛПС.

ГЛПС передается мышевидными грызунами. У зверьков инфекция протекает бессимптомно. Они выступают передатчиками заразы. Инфекция выделяется чаще с мочой грызунов, реже - с их фекалиями или слюной.

Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших выделений грызунов. Передача вируса возможна при контакте с животными, соломой, сеном, хворостом, зараженными их выделениями, или употреблении продуктов, которых касались инфицированные зверьки.

Со времени заражения до появления первых признаков заболевания проходит от 14 до 20 дней. Начинается недуг остро. Симптомы: резкое повышение температуры тела до 38-40 градусов, головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, боли в пояснице и животе, сыпь, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, нарушение зрения. ГЛПС может вызывать осложнения в виде острой почечной недостаточности, отека легких и острой сердечной недостаточности.

От человека к человеку инфекция не передается!

Чтобы избежать заражения ГЛПС, нужно:

- уничтожать грызунов во дворе и прилегающей территории (до 500 метров от домов);

- не есть поврежденные или загрязненные грызунами продукты (их можно использовать только после термической обработки);

- не допускать грызунов к продуктам питания;

- во время отдыха избегать мест со следами пребывания мелких животных;

- мыть руки с мылом перед приемом пищи, не забывать тщательно ополаскивать овощи и фрукты под проточной водой;

- при переборке и перевозке стогов сена или соломы в осенне-зимний период использовать ватно-марлевые повязки или респираторы;

- на дачах регулярно проводить проветривание помещения, надеть увлажненную ватно-марлевую или четырехслойную марлевую повязку и провести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Весной столовую посуду перед использованием прокипятить, постельные принадлежности выстирать или просушить на солнце.

- соблюдать правил личной гигиены как в быту, так и на природе.