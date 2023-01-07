Дорогу в селе под Воронежем смыло канализацией

По этой дороге лучше не ехать. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители улицы Луговая села Девица Семилукского района лишились дороги. Причем по весьма пикантной причине. Дорогу попросту смыло потоками канализации из соседнего поселка Стрелица. Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Наша улица расположена на границе со Стрелицей. Здесь же находятся очистные сооружения поселка, которые давно пришли в негодность. Около четырех лет назад нашу дорогу отсыпали щебнем. Но от него уже мало что осталось. Дорогу размыло сточными водами из-за частых аварий на очистных, - рассказал житель улицы Луговая Константин Попов.

На подъезде к селу и вовсе полное бездорожье. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Сейчас Стрелицкие очистные сооружения реконструируют. На эти цели выделили более 100 миллионов рублей. Власти и подрядчики обещают, что скоро дурно пахнущие потоки течь уже не будут.

- Но, к сожалению, о дороге, которую затянуло бурой тиной, пока никто не вспомнил. А она действительно выглядит печально: промоины и лужи, когда-то вполне сносное щебеночное покрытие скрылось под слоем того, что текло со стороны очистных. К слову, граница между двумя населенными пунктами прекрасно читается. Там, где обрывается асфальт, начинается село Девица, - поделился итогами выезда в Семилукский район руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Общественники просят включить дорогу на Луговой в планы по ремонту. Тем более, что местные жители даже асфальт не требуют. Заявляют, что достаточно уплотненного щебня.

Местные жители просят хотя бы щебнем лужи закрыть. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Еще одна проблема, на которую обратили внимание муниципалитета – после заката на Луговой хоть глаз коли. Уличное освещение присутствует, но фонарей явно недостаточно. Да и старые деревянные опоры сильно накренились. Некоторые вот-вот упадут. Просим власти поработать с энергетиками и поставить дополнительные светильники, - добавил Александр Гончаров.