Юные футболистки воронежского «Факела» разгромили три академии Черноземья с общим счетом 39:1

Нашим девушкам не было равных на домашнем турнире! Фото: с сайта ФК "Факел"

В Воронеже триумфально для хозяек соревнований завершился «Зимний Кубок Академии» среди девушек не старше 16 лет.

Команда Академии «Факел» имени В.Г. Проскурина каждого из трех соперников разделала в пух и прах – «Правду» из Ливен (21:0), липецкую СШ-12 (8:1) и тамбовскую «Академию футбола» (10:0). И это при том, что наша женская команда впервые играла против девушек в формате «11 на 11».

– Мы на протяжении года играли только с юношами. Это совсем другой футбол: иные скорости, жесткость единоборств, быстрее принимаются решения. И теперь, когда мы вышли на поле против девчонок, нам было намного легче. Здорово, что мы почувствовали вкус побед. Но обольщаться не стоит – увидела наши слабые стороны, будем над этим работать. Праздновать времени нет, все самые важные матчи впереди, в этом году мы дебютируем в Юношеской футбольной лиге, – поделилась впечатлениями от турнира тренер женской команды Академии Людмила Шестопалова.