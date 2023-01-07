15-летняя девочка с ДЦП из Воронежа подружилась с командиром танкового подразделения, участвующим в боях на Украине

Вика Новый год вынуждена была встречать на больничной койке. Фото: Первый канал

На Рождество, в субботу, 7 января, Первый канал показал трогательный сюжет о дружбе 15-летней девочки Вики из Воронежа, больной ДЦП, и командира танкового подразделения, участвующего в боях в Донецкой народной республике.

Вика написала несколько писем участникам СВО. Девочка очень сильна духом. Врачи считали, что она не сможет ходить. Но в четыре года Вика сумела встать на ноги. И сама теперь старается поддержать своих защитников. Хотя бы теплыми словами.

- Здравствуй, дорогой солдат, спасибо, что защищаешь нас. Ты сильный и смелый… - писала Вика.

В сентябре, на День танкиста, письмо пришло к Владимиру – офицеру, находящемуся в зоне СВО с первого ее дня. Он освобождал города и поселки ЛНР, теперь находится под Донецком. Письмо доставили волонтеры. Искренность девочки очень понравилась Владимиру. Он посоветовался с женой и решил подарить Вике платье. К сожалению, примерить подарок она не смогла – девочка перед Новым годом сломала ногу, и праздник встретила в больнице. Зато переданные ей волонтерами книги она с удовольствием читает. В палате за ней ухаживает мама.

Владимир сейчас участвует в боях в Донецкой народной республике. Фото: Первый канал

Владимир пообщался с Викой по видеосвязи. Спросил, понравился ли подарок. Получив утвердительный ответ, сказал, что получил и посланный матерью девочки образ Георгия Победоносца. Его он хранит в подсумке бронежилета как оберег.

– Считаю, что поддержка очень нужна и Вике, и каждому из нас, кто находится здесь. Любые теплые слова в наш адрес, – и мы готовы идти вперед, – сказал в окончании сюжета Владимир.