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НовостиОбщество7 января 2023 12:45

В Воронежской области стал известен график отключений электричества в январе

Они коснутся 21 района
Олег КУЗНЕЦОВ
Электросчетчик для многих потребителей в январе будет останавливаться по не зависящим от них причинам.

Электросчетчик для многих потребителей в январе будет останавливаться по не зависящим от них причинам.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Энергетики сообщили о плановых отключениях электричества в январе 2023 года в Воронежской области. Их подробный график опубликовали на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Отключения затронут дома в отдельных населенных пунктах 21 района: Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Новоусманского, Ольховатского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского и Хохольского. Света там не будет с 8.00 до 17.00. Отключения начнутся с 9 января.

Среди причин временного отсутствия света – текущее техобслуживание, замена проводов и опор, расчистка трасс, капитальный ремонт, присоединение нового участка сети. Как правило, такие работы занимают не более одного дня.

Полный график отключений электричества можно увидеть здесь