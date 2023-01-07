В Воронежской области стал известен график отключений электричества в январе

Электросчетчик для многих потребителей в январе будет останавливаться по не зависящим от них причинам. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Энергетики сообщили о плановых отключениях электричества в январе 2023 года в Воронежской области. Их подробный график опубликовали на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Отключения затронут дома в отдельных населенных пунктах 21 района: Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Новоусманского, Ольховатского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского и Хохольского. Света там не будет с 8.00 до 17.00. Отключения начнутся с 9 января.

Среди причин временного отсутствия света – текущее техобслуживание, замена проводов и опор, расчистка трасс, капитальный ремонт, присоединение нового участка сети. Как правило, такие работы занимают не более одного дня.

Полный график отключений электричества можно увидеть здесь