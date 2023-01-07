Под Воронежем пенсионерка решила поиграть на бирже мошенников и лишилась 1,2 миллиона рублей

Персональные данные вашей банковской карты посторонним людям давать нельзя. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Очередной жертвой мошенников стала 62-летняя жительница Семилукского района. К сожалению, она сама нашла приключения на свою голову. В конце декабря 2022 года пенсионерка оставила заявку на сайте якобы инвестиционной фирмы. Вскоре ее перезвонил мужчина, назвавшийся персональным брокером. И предложил помочь в обучении премудростям биржевой игры.

Для получения прибыли женщина установила на свое мобильник указанное «брокером» приложение. А потом внесла 30 тысяч рублей. По словам пенсионерки, через приложение она замечала рост акций и радовалась появившейся прибыли. Через некоторое время опять позвонил «брокер». На этот раз он предложил создать корпоративный портфель инвестиций, благодаря которому прибыль якобы станет гораздо больше. Но нужно было вложить большую сумму. Пенсионерка согласилась и перевела на личный счет в приложении свои сбережения.

Через некоторое женщина решила обналичить виртуальные средства. Однако «брокер» заявил, что для этого нужно положить на счет дополнительные деньги. Якобы для оплаты страховки вкладов. Пенсионерка стала изучать в Интернете отзывы других «инвесторов» мобильного приложения и поняла, что стала жертвой мошенников. К тому времени она уже успела перевести аферистам 1,212 миллиона рублей. Женщина переводила деньги на сайт-двойник реальной компании.

- Всего 6 января в Воронежской области было шесть мошенничеств и пять хищений денег, совершенных с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около двух миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, преступников разыскивают.

Полицейские предостерегают от общения с «брокерами» и «банкирами», обещающими крупный заработок в интернете и от возможных звонков от «попавших в беду родственниках», которым якобы требуется помощь в виде перевода денег. А также с незнакомцами, убеждающими в необходимости оформления кредита якобы для сохранности сбережений. Также лучше не проходить по ссылкам в смс-сообщениях, так как они могут содержать вредоносные программы, открывающие доступ к конфиденциальным данным.

Напомним, на днях воронежская пенсионерка продала квартиру и влезла в долги ради «инвестирования в акции». Аферисты в итоге отобрали у нее 3,1 миллиона рублей.