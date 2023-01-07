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НовостиОбщество7 января 2023 10:53

В райцентре Воронежской области полицейские спасли пенсионерку, которой стало плохо на улице

Они отвезли пожилую женщину в больницу на патрульной машине
Юрий КОЗЛОВ
Один из отзывчивых калачеевских автоинспекторов.

Один из отзывчивых калачеевских автоинспекторов.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На днях в Калаче два автоинспектора, младший лейтенант Денис Котляров и лейтенант Руслан Погорелов, показали, что они не только за порядком на дорогах могут следить, но и приходить людям на помощь. Они заметили на обочине улицы Гагарина толпу. Полицейские попросили людей расступиться и увидели пожилую женщину, которой стало плохо.

Неравнодушные прохожие объяснили, что вызвали скорую, но она все не едет. Тогда автоинспекторы посадили пенсионерку в патрульную машину и отвезли ее в больницу. Врачи оказали пожилой женщине помощь. К счастью, они успели это сделать вовремя.