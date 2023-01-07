Следующие длинные выходные ожидают воронежцев в феврале

Выходные можно провести не только с телевизором, но и более активно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Воронежской области напомнили о том, какие их ждут выходные, приходящиеся на праздничные дни 2023 года. Ближайшие из них будут в конце февраля. Праздновать День защитника Отечества на этот раз планируют долго. Выходными будут дни с 23 по 26 февраля. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

В 2023 году будут еще четыре длинных выходных: с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. А вот 8 марта на этот раз планируют праздновать только один день.

Кроме того, в 2023 году будут три сокращенных рабочих дня: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.