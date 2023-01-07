Коронавирус в Воронежской области на утро 7 января: 23 человека заболели, никто не умер

Врачи могут вздохнуть посвободнее - коронавирус продолжает отступать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемия коронавируса в Воронежской области по-прежнему идет на спад. Об этом свидетельствует данные по суточной заболеваемости, предоставленные сотрудниками Роспотребнадзора. На утро субботы, 7 января, заразились коронавирусом еще 23 жителя области, 4 из них были госпитализированы. Напомним, на начало дня 6 января их было чуть больше – 25. Всего же за время пандемии заболели коронавирусом уже 470 943 наших земляка.

За сутки никто не умер. Число жертв коронавируса уже несколько суток застыло на отметке 8 601. Пусть бы с нее и не сдвинулось.

Еще 36 человек победили коронавирус. На утро 6 января их было чуть больше – 38. Всего же ковидный больничный закрыли уже 461 814 жителей Воронежской области.