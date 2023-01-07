Под Воронежем молодой человек пострадал на пожаре

С пожаром специалисты МЧС справились через полчаса после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 6 января, в поселке Рябчево Каширского района на улице Пролетарской случился пожар. В жилом доме 7х15 метров загорелась пристройка 2,5х4м. В ней рухнула крыша. Пламя повредило и другую пристройку к дому площадью 2,5х12м. Там выгорело потолочное перекрытие на пяти квадратных метрах.

- На место ЧП после сообщения о нем, поступившего в 00.40, выезжали восемь наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 1.09. Не обошлось без пострадавших. 27-летний мужчина, сын хозяина дома, получил ожог руки. К счастью, он был легким, госпитализация не потребовалась, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, 6 января в селе Новоживотинное Рамонского района сгорела дача, а в Россоши на улице Островского – сарай. В обоих ЧП пострадавших не было.