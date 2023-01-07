Рождественскую ночь губернатор Воронежской области провел в Благовещенском соборе

Праздничную литургию проводил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

В ночь на Рождество губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил богослужение в Благовещенском соборе. Торжественную службу проводил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

На площади у южного входа храма по традиции установили Рождественскую елку. У ее подножия был водружен символический Вифлеемский вертеп с иконами Пресвятой Богородицы, старца Иосифа и Богомладенца Христа, а также библейских событий, связанных с Рождением в мир Спасителя.

У южного входа храма установили Рождественскую елку. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

В праздничную ночь на службу в Благовещенском кафедральном соборе собрались сотни воронежцев. В полночь проходило торжественное служение Божественной литургии. Возглавлявший его митрополит Сергий вознес молитву о Святой Руси. Затем огласили Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Множество верующих причастились Святых Христовых Таин. После окончания литургии митрополит Сергий обратился к посетителям храма со словами поздравления.

На праздничную службу собрались сотни людей. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Рождественское богослужение – вид сверху. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Губернатор присоединился к ним и пожелал воронежцам доброты и милосердия, светлой радости и надежды.