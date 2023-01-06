Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 января 2023 16:49

Под Воронежем пьяный рецидивист угнал машину и застрял в грязи

Инцидент произошел в Таловском районе
Ярослав ИВАНОВ

У жителя Таловского района угнали машину в первую ночь нового года. 29-летний владелец припарковал свой «Богдан» 1 января около 20.00 около одного из домов поселка Воскресенский. А утром не обнаружил свой автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили указанный в ориентировке автомобиль около соседнего села застрявшим грязи. Внутри был пьяный водитель.

43-летний задержанный оказался ранее судимым. Он признался, что проходя мимо автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания, а рядом никого нет. Он решил покататься по району и застрял в грязи.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.