Под Воронежем пьяный рецидивист угнал машину и застрял в грязи

У жителя Таловского района угнали машину в первую ночь нового года. 29-летний владелец припарковал свой «Богдан» 1 января около 20.00 около одного из домов поселка Воскресенский. А утром не обнаружил свой автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили указанный в ориентировке автомобиль около соседнего села застрявшим грязи. Внутри был пьяный водитель.

43-летний задержанный оказался ранее судимым. Он признался, что проходя мимо автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания, а рядом никого нет. Он решил покататься по району и застрял в грязи.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.