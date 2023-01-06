Воронежские мошенники похитили у столичного архитектора драгоценности на 6 млн руб через постаматы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 января в воронежскую полицию обратились 18 жертв дистанционных мошенников. В общей сложности они лишились 9 млн рублей.

Один из случаев был очень необычным. Воронежские аферисты надули московского архитектора на круглую сумму посредством постаматов.

42-летняя жительница столицы разместила объявление о продаже драгоценностей на популярном сайте. В качестве условия сделки женщина указала встречу в отделении банка - чтобы передать ценности и взамен получить деньги под камерами видеонаблюдения. В конце декабря украшения изъявила купить жительница столицы Черноземья. Потенциальная покупательница убедила владелицу переслать драгоценности логистической компанией с получением в постамате в банковском отделении. Хозяйка должна была послать покупательнице код от постамата после получения денег. В итоге в декабре она трижды отправила через логистическую компанию принадлежащие ей ювелирные изделия на общую сумму более 6 млн рублей. Все это время покупательница активно общалась в мессенджере с владелицей украшений, рассказывая, что они станут подарком будущей невестке, всячески пытаясь установить доверительные отношения.

В начале января, не получив оговоренной суммы на свой банковский счет, потерпевшая попыталась связаться с новой знакомой, но та на звонки не отвечала. Проверив по трек-номеру статус отправлений, жительница столицы обнаружила, что посылки получены! При этом она никому не сообщала поступавшие на телефон коды от постаматов.