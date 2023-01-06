Глава Следкома поручил проверить жалобу воронежца на перекрытую дорогу у Чижовского плацдарма

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Глава СКР взял под контроль решение проблемы с дорогой у Чижовского плацдарма. Житель Воронежа пожаловался в Следственный комитет на отсутствие доступа к мемориальному комплексу. В своем обращении наш земляк отметил, что дорога, ведущая к мемориалу, перешла в частную собственность и впоследствии была перекрыта.

- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту провести процессуальную проверку по указанному сообщению и представить доклад о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в Информационном центре СК России.