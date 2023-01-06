В Воронежской области в ночь на Рождество будет -20, а на следующую -22

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Метеорологи уточнили прогноз погоды на ближайшие дни в Воронежской области. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, регион накрыли аномальные морозы, которые принес антициклон, и с 7 по 10 января по области среднесуточная температура ожидается на 9-14 градусов ниже климатической нормы. В итоге в Воронежской области с 3 часов утра 7 января до 9 часов утра 8 января объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за низкой температуры.

В частности, в рождественскую ночь в Воронеже будет 19-20 градусов мороза. 7 января днем - до -14, а в ночь на 8 января значение термометра упадет до 22 градусов мороза. В понедельник, 9 января, погода начнет немного смягчаться - ночью ожидается до -18, а днем - 12 градусов мороза.

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