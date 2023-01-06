Спасатели напомнили воронежцам о пожарной безопасности в Рождество

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 января в Рождественский сочельник ночью и весь следующий день в храмах Воронежской области пройдут праздничные богослужения в честь Рождества Христова.

Чтобы праздничный день прошел без происшествий сотрудники МЧС просят воронежцев быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем. Спасатели напомнили простые правила пожаробезопасности.

При зажигании свечей с подсвечников закатывайте рукава одежды, чтобы она не загорелась. Под свечой рекомендуется держать небольшой лист бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду. Следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с одеждой. Убирайте волосы, чтобы уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне головы. Не зажигайте вместо свечей спички и зажигалки. Соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.

В случае загорания одежды ее нужно быстро скинуть, постараться потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом. В случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, быстро покиньте помещение, не создавая паники и давки.

Дома зажженные свечи поставьте в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Не ставьте их на подоконники - могут загореться занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. И обязательно тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.