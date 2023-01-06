МЧС предупредило воронежцев о риске пожаров из-за аномальных морозов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники МЧС предупредили воронежцев о риске пожаров, связанных с приходом в регион сильных морозов. Количество возгораний возрастает из-за неправильного пользования отопительными приборами. Спасатели напомнили основные правила пожарной безопасности в период холодов.

Не эксплуатируйте печи при наличии прогаров и повреждений, не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и удлинителями для их питания, не оставляйте без присмотра печи и включенные обогреватели, не ставьте обогреватели рядом с горючими материалами и не используйте их для сушки вещей.

Если от розетки исходит легкий треск, необходимо отключить от нее электроприбор и вызвать наладчика для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину неполадки.

- Особое внимание обратите на эксплуатацию газовых баллонов. Их нельзя хранить дома или на балконе. Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится, и неисправный баллон может взорваться, - отметили в МЧС. - Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранят ваше жилье от пожаров и, самое главное, жизни ваших родных и близких.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 7 января в Воронежской области ожидается мороз до 19 градусов ночью и до 14 днем. В ночь на 8 января морозы обещают до 22 градусов. В целом, до 10 января температура в регионе, по оценкам синоптиков Воронежского гидрометцентра, будет на 9-14 градусов ниже климатической нормы.