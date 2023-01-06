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НовостиПроисшествия6 января 2023 10:33

В центре Воронежа ночью произошла массовая драка

Конфликт попал на видео
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из видео, телеграмм Типичный Воронеж

скриншот из видео, телеграмм Типичный Воронеж

Ночью 6 января в центре Воронежа произошла массовая драка. Конфликт случился на улице Кольцовской возле одного из баров. Около десятка мужчин начали махать кулаками на тротуаре, а потом прямо на проезжей части, мешая автомобилям. Видео инцидента сняли местные жители и выложили в соцсетях.

В ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что вызов на Кольцовскую поступил в дежурную часть полиции в 4.04. Когда правоохранители прибыли на место, драчунов там уже не оказалось. Заявлений о телесных повреждениях в полицию не поступило.