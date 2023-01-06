В честь 90-летия музея имени Крамского воронежцы могут бесплатно посмотреть выставки и концерт

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 января художественный музей имени Крамского отпразднует 90-летие. В 1933 году на основе объединения художественных коллекций бывшего Губернского музея и музея древностей и изящных искусств ВГУ создали музей изобразительных искусств - и так он назывался до 1984 года.

В честь юбилея воронежцы могут бесплатно посетить постоянную экспозицию и все выставки - с 10.00 до 18.00 (вход до 17.15). В праздничной программе также экскурсии, перфоманс и концерт, которые также можно посетить бесплатно.

В 11.00 пройдет сборная экскурсия по выставке «В ожидании чуда» (0+).

В 13.00 в выставочном зале запланирован арт-перформанс Аллы Решетниковой «Портрет музея».

В 15.00 пройдет обзорная экскурсия по всем отделам постоянной экспозиции музея (6+), особое внимание уделят шедеврам коллекции - саркофагу царского писца Несипахерентахата, коллекции греческих ваз, живописи членов Товарищества передвижных художественных выставок, Василия Тропинина, Елены Киселевой, Александра Бучкури, Петра Нилуса, Питера Класа, Михаэля Остендорфера, Бенуа-Шарля Митуара, Ореста Косты, Фредерика ван Ройена и других.

В 16.30 в выставочном зале музея пройдет «Концерт для фортепиано и электроники» пианиста, композитора, участника групп «Абстрактор», Happy55, «Другое дело», «Цёй» Ярослава Борисова. Прозвучат несколько пьес из новых циклов группы Happy55, во второй части концерта музыкант исполнит впервые эфемерные звуковые полотна, сотканные из архаичных звучаний клавесина, органа и старинных флейт, умножаемые и переворачиваемые электроникой.