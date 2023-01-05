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НовостиПроисшествия5 января 2023 17:20

Под Воронежем в страшном ДТП погибли женщина и 10-летний мальчик

Авария произошла на заснеженной трассе в Хохольском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В четверг, 5 января, около 17.40 на трассе в Нижнедевицком районе произошло столкновение автомобилей «Nissan Qashqai» и «Opel Zafira». По предварительным данным полиции, 46-летняя жительница Белгородской области, управлявшая японской иномаркой, выехала на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с «Opel Zafira» под управлением 46-летнего водителя.

Авария унесла жизни самой автоледи и 10-летнего пассажира второго авто. Оба от полученных ранений скончались на месте ДТП. В больницу также попали водитель и пассажирка «Opel», оба жители Нижнедевицкого района.

По факту аварии полицейские проводят проверку.