Социальный фонд по Воронежской области принял больше 8 тысяч заявлений на единое пособие

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 28 декабря жители Воронежской области подали более 8 тысяч на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Документы принимают на портале госуслуг.

Социальный фонд по Воронежской области уже принял заявления на выплату пособий более чем на 11 тысяч детей до 17 лет и 340 заявлений о едином пособии для беременных женщин. Рассмотрение обращений началось с 3 января. В новогодние праздники клиентские службы СФР в городе Воронеже работают по специальному графику, чтобы у граждан была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам. На сегодняшний день, по информации ведомства, выплаты уже назначены более чем для 700 воронежских семей.

Часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. За выплатой на первого ребенка по прежним правилам в Воронежской области обратились 250 родителей.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.